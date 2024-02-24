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В Барнауле полицейские спасли потерявшего сознание мужчину

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В Барнауле полицейские спасли потерявшего сознание мужчину

Старший лейтенант полиции Вадим Керсов и лейтенант полиции Алексей Кудряшов Фото: 22.мвд.рф

Полицейские вызвали бригаду медиков, доложили о случившемся в дежурную группу ГИБДД и без промедлений начали оказывать первую помощь

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь мужчине, потерявшему сознание на улице, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

18 февраля около 19.50 на пересечении улиц Малахова – Георгиева, проезжая мимо остановки, автоинспекторы заметили лежащего без сознания мужчину. Он не подавал признаков жизни.

Сотрудники полиции подбежали к нему для оказания помощи. Находившаяся рядом супруга мужчины от волнения за жизнь своего мужа тоже начала терять сознание.

Напарники смогли привести в чувства взволнованную женщину, и все это время находились рядом.

“Прибывшим на место происшествия врачам удалось оказать квалифицированную медицинскую помощь 56-летнему мужчине и, благодаря слаженным действиям всех специализированных служб, пострадавший начал подавать признаки жизни, после чего он был доставлен в одну из больниц краевого центра”, – добавили в полиции.

Ранее в Барнауле сотрудники Росгвардии помогли мужчине, у которого случился эпилептический приступ.

Взято отсюда

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