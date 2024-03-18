В Барнауле полицейские задержали карманника

Житель Барнаула обокрал своего знакомого с целью подзаработать.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, в отдел полиции по Ленинскому району обратил 49-летний мужчина, работающий на местном предприятии. Он заявил, что неизвестные украли у него портмоне с денежными средствами и золотое обручальное кольцо. Материальный ущерб составил 40 тысяч рулей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался коллега потерпевшего. Свою вину парень 2003 года рождения отрицать не стал. Кольцо нашли во врем обыска по месту жительства, но деньги задержанный потратить успел.

Выяснилось, что воришка проник в раздевалку, которая не закрывалась на ключ и вынес оттуда желанные «трофеи».

По факту совершенного преступления завели уголовное дело.

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Взято отсюда.

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