В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже 200 тыс. рублей из кассы бара

В пункт полиции «Южный» отдела полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу обратилась представитель заведения. Женщина сообщила, что из кассы бара пропали денежные средства в размере 215 000 рублей – выручка за две недели.

О происшествии заявительница узнала ранним утром от сотрудников охранного предприятия. Оказавшись на месте, потерпевшая увидела разбитое окно и обнаружила пропажу имущества.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате по подозрению в совершении хищения сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого местного жителя 1987 года рождения. Мужчина дал признательные показания. Как было установлено, ранее задержанный уже бывал в этом заведении, распивал спиртное и мог увидеть деньги, хранившиеся в кассе.

Около пяти утра подозреваемый подошел к зданию и неустановленным предметом разбил окно. Проникнув в помещение, достал из кассы деньги и скрылся в неизвестном направлении.

Похищенная сумма не изъята. По словам подозреваемого, деньги он успел потратить на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».

По ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Взято отсюда.

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