В Барнауле после модернизации открылся Кадровый центр «Работа России»

На торжественном открытии побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Источник фото: Катунь 24

Работодатели Алтайского края предлагают около 23 тысяч вакансий. Только в Барнауле — 11 тысяч. А официально зарегистрированных безработных в регионе вдвое меньше.

Помогут трудоустроиться всем желающим в барнаульском кадровом центре «Работа России». Он открылся после модернизации, которая прошла по национальному проекту «Демография». Теперь у каждого клиента будет личный помощник — кадровый консультант, который поможет человеку составить индивидуальный план трудоустройства и будет сопровождать клиента на всех этапах поиска работы или развития своего дела до результата.

«Мы ждем сегодня людей, не только потерявших работу, карьерные консультанты помогут всем категориям граждан: для школьников мы проведем профессиональную ориентацию, студентов научим готовить резюме, презентовать себя у работодателя. Те, кто хочет поменять работу – мы также им поможем! Повысим квалификацию. Карьерные консультанты окажут полный комплекс услуг для любой категории граждан», — заявила директор кадрового центра «Работа России» в Барнауле Ирина Шаркевич.

На торжественном открытии побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он пообщался с сотрудниками и клиентами кадрового центра «Работа России». Посетил зону, где работают с гражданами с инвалидностью.

В центре обслуживаются и барнаульцы, которые уже нашли работу своей мечты. Есть и те, кто только ищет себя в новой профессии или своем деле.

Жительница краевой столицы Ирина Грошева мечтает о собственном бизнесе. Когда подошло время выходить из декретного отпуска, пришла в кадровый центр «Работа России». По образованию она дизайнер, хочет пройти курсы швеи или закройщика.

«О центре занятости узнала, когда обратилась в Фонд «Защитники Отечества», муж на СВО, в фонде есть представитель центра занятости, пообщались. Рассказала про центр. Меня очень заинтересовала программа обучения по программе «Демография». И очень удобно тем, что я могу прийти с ребенком. В то время, когда я занимаюсь со специалистом или за компьютером, ребенок мой находится в игровой зоне», — рассказала жительница Барнаула Ирина Грошева.

Модернизация службы занятости проходит по всей России с 2020 года. В 2022 году открылся кадровый центр «Работа России» в Тальменском районе, в прошлом году — в Благовещенском и в Чарышском районах.

«До 2026 года у нас есть планы все центры занятости населения по всему краю превратить вот в такие современные кадровые центры с брендом «Работа России». И по всем правилам, по всем алгоритмам, по всем канонам, чтобы они работали. Большие средства для этого потребуются, большие усилия многих людей. Все эти планы положены на бумагу: поставлены подписи, заключены соглашения», — сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Всего центров в крае, кстати, 65. На обновление барнаульского было выделено 84 миллиона рублей.

Взято отсюда.

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