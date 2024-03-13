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В Барнауле после схода снега перепроверят дороги и начнут ремонт

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В Барнауле после схода снега перепроверят дороги и начнут ремонт

Ремонт дорог в Барнауле Фото: barnaul.org

График проведения ремонтных работ синхронизируют с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях

Власти Барнаула сформировали предварительный график ремонта улично-дорожной сети по итогам осеннего осмотра. Окончательный перечень станет известен только после повторной проверки, а она пройдет, как только сойдет снег. Об этом на совещании заявил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерий Ведяшкин.

“Окончательный перечень дорог, где проведут ремонт, будет сформирован после повторного осмотра улично-дорожной сети и согласования Межведомственной комиссией по оценке технического состояния автомобильных дорог на территории города Барнаула. Работы планируется начать после схода снега, установления благоприятных погодных условий”, – сказал чиновник.

График обещают синхронизировать с плановыми работами коммунальщиков. Глава города Вячеслав Франк поручил своевременно довести перечень и время ремонтов до жителей, а также держать на особом контроле вопрос восстановления благоустройства дорог, тротуаров и дворов.

Напомним, 11 марта власти краевой столицы объявили аукционы на определение подрядных организаций для выполнения ремонтных работ в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Ремонтные работы по нацпроекту запланированы на 18 участках.

Взято отсюда

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