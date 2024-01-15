С конца ноября в краевой столице зафиксировано 474 происшествия из-за непогоды

Последствия ноябрьского урагана в Барнауле будут устранять до весны. Об этом на аппаратном совещании рассказал начальник ГОЧС Владимир Драчев. По данным ведомства, с 19 ноября в краевой столице зафиксировали 474 инцидента из-за непогоды.

С конца ноября Алтайский край пережил несколько ураганов. В конце осени в регионе дул ветер такой силы, что деревья вырывало из земли, а крыши уносило с домов. Жители Сибири публиковали последствия непогоды — можете посмотреть на кадры по ссылке.

— На сегодняшний день большая часть повреждений уже устранена. На контроле остаются работы по восстановлению кровель многоквартирных домов. Работы ведутся на 4 домах, а работы по полному восстановлению запланированы в весенне-летний период, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Помимо этого Владимир Драчев отметил, что из-за нестабильной погоды в регионе, ухудшается ситуация на дорогах — крупнейшие трассы Алтайского края продолжают перекрывать одну за другой.

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15.01.2024