В Барнауле построят первый бивуак ралли «Шелковый путь-2024»

Участники ралли «Шелковый путь-2024» сделают остановки в Барнауле и Горно-Алтайске

Гонка стартует в начале июля из Томска

В июле стартует очередная гонка-ралли «Шелковый путь-2024». Марафон пройдет по территории трех государств, а также нескольких российских регионов, в том числе через Алтайский край и Республику Алтай. На днях стали известны маршрута.

В этом году Международному ралли исполняется уже 15 лет и за этот период захватывающая гонка была в Алтайском крае и Республике Алтай. В 2021 году маршрут проходил по обоим соседним регионам, а далее гонщики должны были отправиться в Монголию, но коронавирус изменил планы организаторов и участников просто-напросто не впустили на территорию страны. В итоге они развернулись и финишировали в Алтайском крае.

И вот в этом году ралли вновь коснется территории края и республики.

– Для ралли «Шелковый путь» это будет уже не первое путешествие по Алтайскому краю — в 2021 году маршрут скоростного участка гонки уже проходил через этот регион, что стало тогда одним из важнейших событий в автоспортивной жизни края, – подчеркивают организаторы гонки 2024 года. – Гонка, которая вновь объединит города и страны, пройдет по самому разнообразному маршруту и подарит участникам и зрителям возможность по-новому увидеть неповторимую природу и разнообразие ландшафтов нашей планеты.

Торжественная церемония старта состоится 5 июля в Томске, оттуда караван отправился через Кузбасс и Новосибирскую область в Барнаул. Здесь построят первый бивуак на маршруте. Бивуак – это передвижной лагерь гонки, в котором работают все службы ралли, располагаются на ночевку спортивные команды. Именно отсюда будут стартовать участники на следующий день.

Из Барнаула участники отправятся в Горно-Алтайск. Именно здесь возведут следующий бивуак.

– В 2021 году Республика Алтай и Горно-Алтайск принимали караван Международного ралли «Шелковый путь» — и тогда Алтай оказал спортсменам и организаторам самый радушный приём. Благодаря активному содействию местных органов исполнительной власти и опыту в организации соревнований мирового уровня нет никаких сомнений, что алтайские этапы ралли-марафона вновь пройдут на высочайшем уровне и оставят у спортсменов лишь положительные эмоции, – уверены организаторы гонки.

Для зрителей и участников Горный Алтай анонсировали как один из самых интересных участков маршрута, его изюминка. Этот этап объединит все виды спортивной техники.

– В первую очередь внимание болельщиков по традиции будет приковано к сражению на внедорожниках, мотовездеходах и грузовиках, однако с каждым годом все популярнее становятся категории мотоциклов и квадроциклов. Кроме того, все больше экипажей привлекают зачеты для начинающих спортсменов Гранд тур и Adventure Trophy, – добавляют организаторы.

Регистрация для участников ралли «Шелковый путь»-2024 открыта.

3 июля в Алтайском крае впервые прошел этап международного ралли «Шелковый путь». На событии, собравшем толпы очевидцев, побывал и фотокорреспондент «Комсомолки»

Взято отсюда

19.03.2024