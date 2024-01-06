В ликвидации разбушевавшегося возгорания приняли участие почти 40 пожарных. Причины, по которым пламя охватило дом, пока неизвестны

Днем 6 января в Барнауле загорелся частный жилой дом, сообщает пресс-служба алтайского МЧС.

Пожар начался на улице Спортивной. На момент прибытия первых огнеборцев существовала угроза перехода пламени на соседние строения.

В итоге возгорание удалось ликвидировать. Площадь пожара на момент локализации составила около 80 “квадратов”.

Всего в тушении огня приняли участие 39 человек личного состава. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае сотрудников МЧС перевели на усиленный режим работы.

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