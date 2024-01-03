В Барнауле повысили стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах

Речь идет о маршрутах с так называемыми нерегулируемыми тарифами.

В Барнауле их 19. Стоимость проезда в автобусах устанавливает сам перевозчик и теперь это 35 рублей. Причина роста тарифов – рост цен на топлива и запасные части. При этом нет возможности повышать зарплату своим сотрудникам и обновлять подвижной состав. Известно, что новые тарифы с января будут, в частности, в маршрутках № 18, 27, 50, 58 и 65.

Взято отсюда.

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