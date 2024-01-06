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В Барнауле православные христиане готовятся к празднику Рождество Христово

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В Барнауле православные христиане готовятся к празднику Рождество Христово

В Барнауле православные христиане готовятся к празднику Рождество Христово

В Барнауле православные христиане готовятся к празднику Рождество Христово

В Барнауле православные христиане готовятся к празднику Рождество Христово

В Барнауле православные христиане готовятся к празднику Рождество Христово

В Барнауле православные христиане готовятся к празднику Рождество Христово

В Барнауле православные христиане готовятся к празднику Рождество Христово

В Барнауле православные христиане готовятся к празднику Рождество Христово

В Барнауле православные христиане готовятся к празднику Рождество Христово

В Барнауле православные христиане готовятся к празднику Рождество Христово

6 января в Рождественский сочельник митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе Барнаула, сообщает сайт Барнаульской епархии.

Во время утреннего служения на середину храма из алтаря был изнесен подсвечник с горящей свечой, украшенный сосновыми ветвями. Зажженная свеча символизировала звезду, о которой повествует Евангелие, возвестившую волхвам о рождении Господа.

По традиции в этот день едят сочиво (от этого слова и происходит название «сочельник»), приготовленное из отварных зерен пшеницы, с добавлением меда, фруктов, орехов — поэтому после праздника благословленное сочиво раздавалось прихожанам. Накануне Рождества полагалось только сочевничать и никакой пищи не есть весь день до сумерек: появления Вифлеемской звезды.

Праздник Рождество Христово отмечается 7 января. Праздничные службы в храмах также будут проходить в ночь с 6 на 7 января и завтра утром.

Фото: Алтайская митрополия, Барнаульская епархия

Взято отсюда

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