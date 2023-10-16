16.10.2023

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В Барнауле прекращают работу садоводческие маршруты

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Общественный транспорт для садоводов традиционно закрывает маршруты в середине октября.

Источник фото: unsplash.com

В Барнауле завершат работу 14 автобусных маршрутов до пригородных садоводств, об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

На их обеспечение в будние дни было выделено 22 автобуса, в выходные количество автобусов увеличивалось до 30.

С окончанием дачного сезона 15 октября 2023 перестанут курсировать автобусы под номерами 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151. Свою деятельность они возобновят 15 апреля 2024 года.

На садоводческих маршрутах в 2023 году действовал единый проездной билет, а также льготы, принимаемые городским общественным транспортом. Также была установлена единая плата за проезд, которая составляла 30 рублей, а дети до 7 лет могли воспользоваться транспортом бесплатно.

Уточнить расписание движения по садоводческим маршрутам на оставшиеся дни можно в центральной диспетчерской службе МУП «Центртранс» Барнаула по телефону: 55-72-70.

город Горняк

Взято отсюда

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