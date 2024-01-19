В Барнауле презентовали документальный фильм о поэтессе Галине Колесниковой

На этой неделе в Алтайской краевой библиотеке им. Шишкова прошла презентация документального фильма Елены Каниной о поэтессе Галине Колесниковой. Кинокартина называется «Отражение души».

И это всё о ней

Елена, медик по профессии, а с прошлого года – дипломированный постановщик культурно-досуговых программ, познакомилась с Галиной Дмитриевной в октябре. И ко дню рождения поэтессы, 15 декабря, уже был снят фильм без привлечения средств спонсоров. Он сделан исключительно на энтузиазме режиссера Елены Каниной и ее творческой группы. Люди без актерского образования читают стихи на фоне красивых алтайских пейзажей, исторических мест.

2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. И Елена написала восемь статей в газету Целинного района о своих школьных учителях. А потом решила собрать материал о Галине Колесниковой, которую писатели края считают своей наставницей, литературной мамой. Много лет член Союза писателей России Галина Колесникова возглавляла Алтайскую краевую организацию писателей, а также вела «Литературное кафе», дала путевку в жизнь многим начинающим поэтам. Автору 11 поэтических сборников, победителю и лауреату литературных премий в прошлом году исполнилось 72 года. В своих стихах поэтесса воспевает родную природу, то место, где она родилась – село Мормыши Романовского района. Главный дар поэтессы – способность передать движение души женщины.

Изначально Елена Канина планировала сделать концерт по творчеству Галины Колесниковой, но когда глубже погрузилась в мир поэзии, поняла, что каждое ее стихотворение отличается от другого атмосферой, настроением. Каждое произведение – отдельная история, которую захотелось показать не только словом, но и эмоциями, антуражем, временем года, суток и т. д.

– Когда я озвучила свое намерение снять фильм, Галина Дмитриевна меня предупредила, что из этого может ничего не выйти, поскольку читательская публика ее могла за столько лет забыть, и что поэзией интересуется по статистике 2% населения. Но ее опасения не подтвердились. Я удивилась, с какой охотой и воодушевлением люди откликались на работу в моем проекте, – говорит режиссер. – Стихи Галины Колесниковой знают и любят читатели, а музыканты слагают песни.

На съёмочной площадке

В фильме есть параллели с великой историей России, поэтому часть съемок проходила в Белоярской крепости, там нашлось и подходящее снаряжение для труппы – кольчуги, шлемы, оружие. Все это было настолько тяжелым, что костюм помогали надевать на юношу двое мужчин. А вот старинные платья пришлось брать в аренду. Часть костюмов для съемок подошла из тех, что Елена изготавливала сама для своих мероприятий. На любительском уровне она давно проводила тематические праздники и занятия для детей, например, в воскресной школе Знаменского храма. Специально для фильма сделала лишь один костюм темного ангела, чтобы усилить финал. Некоторые эпизоды снимали в детской школе искусств «Традиция» во Власихе, в березовой роще на фоне Знаменского храма в Барнауле. Так много всего успели за два месяца…

С профессиональным оборудованием пришлось экспериментировать. 70 процентов съемки сделано на телефон.

– У нас не было кинокамеры. Мы с сыном купили качественный сотовый телефон с профессиональной камерой. На самые ответственные эпизоды пригласили директора детской киностудии «ШКиТ» Евгения Резникова, который помогал нам на безвозмездной основе. С крыши семнадцатиэтажного дома он снимал финальную сцену на профессиональную камеру и квадрокоптер. Монологи писателей Юлии Нифонтовой и Владимира Коржова тоже сделаны с его помощью, – говорит режиссер.

Участников проекта условно можно разделить на две группы. Молодежь, задействованная в фильме, занималась либо в киностудии, либо в театральной студии. Взрослые, привлеченные для съемок, – обычные люди без актерских навыков, знакомые Елены разных возрастов и профессий, от продавца ювелирного отдела до директора парка отдыха и развлечений. Всего 23 человека.

– В случае со взрослой аудиторией я старалась, чтобы стихотворения перекликались с пережитыми ими историями. А к молодым людям, которые знакомы с актерским мастерством, я подбирала стихотворения в зависимости от костюма, потому что им проще сыграть эмоцию, – поясняет Елена. – Были и накладки, приходилось некоторым участникам читать по 2–3 стихотворения. Однажды мы должны были делать съемки в Белоярской крепости, а три человека сразу заболели, и другие учили их стихи прямо в дороге.

Сын Елены Матвей не только выступал в роли актера, но и полностью монтировал фильм на компьютере, подбирал музыку, работал с участниками проекта в качестве звукооператора.

Фильм длится 50 минут и состоит из нескольких тематических частей: «Деревенские мотивы», «Безусловная любовь», «Русь-Матушка» и «Отражение души», созвучных отобранному поэтическому материалу. В одной из частей идет отсылка к лермонтовским мотивам в ее творчестве, и это вполне объяснимо, поскольку Михаил Лермонтов – любимый поэт Галины Колесниковой.

Фильм воодушевил Галину Дмитриевну на новый сборник стихов, она собрала его из неизданных ранее произведений. Весной выйдет двенадцатая по счету книга. Скоро фильм появится в открытом доступе в Интернете, и все желающие тоже смогут по достоинству его оценить.

Напомним, что «Отражение души» – вторая большая работа Елены. Первой стала дипломная. Это постановка в барнаульском «Крепостном театре», посвященная творчеству Владимира Маяковского. А сейчас Елена Канина вынашивает другой свой проект. Прямо на презентации фильма ей подарил свой сборник стихов поэт Евгений Ермаков.

– Я увидела, что эти стихи о православной вере. Сразу родилась идея с уже имеющейся творческой группой сделать концерт. Я бросила клич, некоторые уже отозвались. Мне все это нравится, – поделилась Елена.

Остается порадоваться вместе с режиссером удачному дебюту и пожелать творческих побед.

Стихи

С березой рядом тихо посижу.

К шершавому стволу прижмусь щекою,

А суетность я рядом положу,

Блаженствуя от счастья и покоя…

Глаза закрою и плотней лицо

Горячее к живой коре придвину

И с ней сольюсь… Годичное кольцо

Одно. Другое опояшет спину…

Но только я не поведу им счет,

Не осознаю лет неповторимость:

Смешенье крови с соком потечет,

Преодолев двух тел несовместимость…

И что тогда приснится мне во сне?

О чем я прошепчу вам пыльной кроной?

Прошу вас, вспоминайте обо мне,

Немного непутевой и влюбленной!

***

И. А. Гущиной

До чего уютный теплый вечер!

Дремлет ветер в гамаке ветвей.

Вы зажгите праздничные свечи

В деревенской комнате своей.

Шаль на плечи хрупкие набросьте,

Сядьте, опершись на локоток, –

И придет к вам юность редкой гостьей,

Временной переступив порог.

Сердце обожгут былые страсти,

Полоснув огнем из-под стрехи.

И таким возможным станет счастье,

И такими нежными – стихи!

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КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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