В Барнауле презентовали книгу по основам рукопашного боя

В краевой универсальной научной библиотеке имени В.Я. Шишкова состоялась презентация книг Владимира Авилова по основам армейского рукопашного боя. За его плечами не только более 50 опубликованных трудов, но и богатый опыт преподавательской, тренерской и инструкторской работы в кадетских корпусах, военно-патриотических клубах, военных и силовых структурах. На мероприятии в «Шишковке» он лично продемонстрировал некоторые приемы.

В новых работах центральное место заняло пособие «Основы армейского рукопашного боя. Ударная и защитная техника». Соавторами Авилова стали чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо, а с недавнего времени министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов и мастер спорта международного класса по дзюдо, мастер спорта по самбо, судья всероссийской категории, преподаватель Института физической культуры и спорта АлтГПУ Сергей Харахордин.

Синтез всего лучшего

– Владимир Иванович, расскажите о своих последних книгах.

– Работа разделена на три части: ударная техника, броски и специальные подготовительные упражнения в партере. Армейский рукопашный бой (АРБ) – это синтез всего лучшего, что есть в многообразии других видов единоборств. Обобщая опыт, мы пришли к выводу, что необходимо подготовить учебно-методические пособия по этому военно-прикладному виду спорта. Идея исходила от кафедры физической подготовки и горной подготовки Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Презентация в «Шишковке» состоялась по инициативе Натальи Хан, директора Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества». Считаю, это мероприятие всероссийского значения. Почему? Любой успешный вид спорта опирается на трех китов: финансирование, соревновательная и тренировочная деятельность, а также учебно-методическая база.

По АРБ проводится много крупных турниров, можно сказать, как вид спорта он сейчас на пике, но вот специализированной литературы мало. Это связано с тем, что в гражданских вузах этим не занимаются и все возложено на Военный институт физической культуры (ВИФК) в Санкт-Петербурге. Там единственная в стране кафедра преодоления препятствий и рукопашного боя.

– На какую аудиторию оно рассчитано?

– Уверен, пособие будет интересно не только рукопашникам, но и любителям смешанных видов единоборств, допризывной молодежи и всем заинтересованным в подготовке к службе в Вооружённых силах РФ. И, конечно же, военнослужащим.

Иван Нифонтов и Сергей Харахордин не просто так указаны как соавторы. Изюминкой являются специальные подготовительные упражнения для борьбы в партере; можно сказать, это научная разработка. Информация будет полезна для самбистов, дзюдоистов, для тех, кто занимается панкратионом и смешанными видами единоборств.

Книги выпущены в московском издательском центре «Профит Стайл». Из авторского гонорара безвозмездно работы уже переданы в ряд военных училищ, краевой федерации АРБ, спортивным клубам, например, одним из последних подарок получил барнаульский СК «Лидер».

Инструктор и методист

– С чего началась ваша писательская научная деятельность?

– Всего у меня около 50 работ, большинство касаются вопросов военно-прикладной подготовки. Моим куратором был подполковник милиции Александр Зеленецкий, он преподавал в БЮИ МВД России, а после выхода в отставку прославился благодаря зимнему плаванию. Научная работа у него не шла, тогда он предложил: «Володя, давай писать».

Как раз началась Вторая чеченская кампания, и меня от кафедры физподготовки стали привлекать к сотрудничеству с разными подразделениями, это был первый опыт общения с силовыми структурами: сначала первый сводный отряд милиции, потом второй, плюс ОМОН. Владимир Вальков был тогда начальником милиции в регионе. Я с большим воодушевлением относился к данным занятиям. После этого у нас сложились хорошие отношения с Главным управлением МВД по Алтайскому краю, я посетил порядка десяти отделов с целью проведения занятий по боевым приемам борьбы и боевой служебной подготовки.

Работая инструктором, писал различные методички. Затем началось сотрудничество с центром «Здоровье народа» из Москвы, который занимался рекламой и продвижением прикладных спортивных единоборств, и РГУФК. Хотя университет физкультуры и спорта – это кузница для всех сборных команд России, но также там есть кафедра теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности. Это парашютисты, альпинисты, рукопашники. Во время Второй мировой войны на базе университета готовили отдельные мотострелковые баталь­оны особого назначения – ОМСДОНы. И там сохранилось много старой полезной литературы. Мне же в РГУФКе довелось заниматься подготовкой отдельного батальона ДПС города Москвы к командировке в Чечню, а уже после получил предложение поехать в подмосковную Кубинку, где работал с разведчиками. Встретил там настоящих «волков». Группа, которую я готовил, выполняла задачи в глубоком тылу противника и вернулась из Чечни без потерь.

Затем в 2010 году последовал контракт и служба на должности инструктора по рукопашному бою в 45-м отдельном гвардейском разведывательном полку спецназа ВДВ МО России. В полку были заинтересованы в спортивных результатах, поэтому мы уделяли время не только прикладному рукопашному бою.

Пять моих работ по прикладной рукопашной подготовке вышло в Новосибирском высшем военном командном училище. Сегодня мои бывшие курсанты успешно выполняют боевые задачи, командуют ротами, батальонами, бригадами. Многие получили ордена и медали. Горжусь, что внес вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.

– Сами вы начинали с самбо?

– Да, я член Федерации самбо с 11 лет. Семь раз становился победителем олимпиад среди сельских спортсменов Алтая, выступал в составе сборной края. В 2010 году в возрасте 40 лет стал серебряным призером чемпионата ВДВ МО России. Был победителем спортобщества «Трудовые резервы» по борьбе самбо и дзюдо, бронзовым призером по офицерскому троеборью (стрельба, плавание, бег) в составе команды на чемпионате ВДВ МО России.

Когда спортивная подготовка в во­оруженных силах идет в дополнение к прикладной – это большой плюс. Бойцы становятся более смелыми, ловкими, инициативными и уверенными в себе. Прикладная подготовка направлена на выполнение профессиональных обязанностей: например, она включает в себя захват в плен, применение ножа, армейской лопатки и многое другое. Спорт – это азарт и познание человеческих возможностей, здесь важен результат. Хорошо, когда все увязывается в одну систему. Особенно это актуально для подготовки к службе молодежи из военно-патриотических клубов.

– АРБ многие совмещают с другими единоборствами. А есть в Алтайском крае секции, где культивируют только рукопашный бой?

– Да, руководитель краевой Федерации АРБ Данила Нартов в Заринске сосредоточен только на данном виде спорта, не разбрасывается. Мне такой подход по душе, потому что есть разные нюансы, касающиеся технического арсенала.

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Взято отсюда.

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