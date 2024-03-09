В Барнауле при ДТП иномарку отбросило на тротуар – пострадала пешеход

Женщина получила травмы различной степени тяжести

В Барнауле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадала женщина-пешеход, сообщает “Инцидент Барнаул” со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Авария случилась на проспекте Красноармейском 9 марта в 16 часов 20 минут. Установлено, что 28-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь по проспекту Красноармейскому от ул. Крупской в сторону ул. Молодежная, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Audi A5, движущемся во встречном направлении, под управлением 22-летнего водителя.

После удара автомобиль Audi A5″ отбросило на находящегося на тротуаре пешехода – женщину.

В результате ДТП 41-летнюю женщину доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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Взято отсюда