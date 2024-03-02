В Барнауле при пожаре в гараже пострадал мужчина и сгорел грузовик

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В условиях сильного задымления работали шесть звеньев газодымозащитников, всего были задействованы 36 человек личного состава. Из гаража эвакуировали два грузовика

2 марта в Барнауле произошел пожар в гаражном боксе на улице Титова, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Огонь распространился на 20 кв. м. Есть один пострадавший — мужчина получил отравление продуктами горения. Серьезные повреждения получил грузовой автомобиль.

Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при обращении с огнем.

Ранее в поселке имени Калинина Петропавловского района Алтайского края произошел пожар . 13-летний школьник вытащил из огня пенсионеров.

Взято отсюда.

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