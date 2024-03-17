В Барнауле придумают, как избежать пробок в районе новой развязки

Фото: Виталий Барабаш

Ограничивать проезд на период строительства развязки не планируют, поэтому необходимо разработать такую схему, чтобы больших заторов в этом районе не возникало

В Барнауле разрабатывают схему дорожного движения в районе развязки на Змеиногорском тракте, чтобы летом минимизировать неудобства водителям и пешеходам. Об этом рассказали в министерстве транспорта Алтайского края.

В связи с приближением дачного сезона специалисты прорабатывают оптимальные схемы движения, чтобы максимально избежать заторовых ситуаций, при этом ограничивать проезд на период строительства развязки не планируют.

“За счет правильного распределения транспортных потоков после введения объекта его пропускная способность увеличится до 70 тысяч автомобилей в сутки“, – отметил министр транспорта Антон Воронов.

01 февраля, 6:01 Южные ворота Алтая. Зачем новой развязке в Барнауле световая иллюминация и надписи

Минтрансу Алтайского края поручили продумать для новой развязки интересное световое оформление. Тем временем подрядчик продолжает строительство объекта, готовность которого составляет 45%

Между тем на двух железобетонных путепроводах завершается монтаж балок пролетного строения – будущей основы проезжей части. Конструкции уже готовы на 80%. Далее строители выполнят омоноличевание балок, сделают гидроизоляцию и уложат дорожную одежду.

На смонтированных двух пролетах металлического путепровода закрепляют соединительные узлы конструкций, ведутся работы по возведению следующего пролета. Всего их будет шесть.

️В тоннельной части развязки специалисты делают опалубку для последующего бетонирования боковых стен.

На развязке уже перенесли коммуникации, забетонировали все 94 буронабивных сваи на всех трех путепроводах, возвели тела семи опор металлического путепровода. До конца года сделают кольцевую и тоннельную части, на проезжих частях уложат асфальтобетонное покрытие, сделают систему водоотвода, освещение, установят автобусные остановки и шумозащитные заборы. Также предусмотрено устройство тротуаров с освещением и озеленение территории.

Строительство осуществляется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость развязки составляет более 2,9 млрд рублей.

В конце 2023 года “Толк” показывал , как идет монтаж балок, на которые впоследствии лягут пролеты будущего путепровода.

Взято отсюда.

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