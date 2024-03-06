Знак "Дорожные работы" Фото: pixabay.com

Продлить срок перекрытия пришлось из-за аномальных морозов в феврале, когда коммунальщики не могли работать. Ремонт идет с января

В Барнауле решили продлить перекрытие движения на улице Красный Текстильщик, где идет модернизация канализационного коллектора №15, сообщили в администрации города.

Из-за аномально низких температур в феврале на улице Красный Текстильщик в Барнауле продлено перекрытие движения.

С января здесь ведутся работы по модернизации канализационного коллектора №15. Движение перекрыто по всей ширине проезжей части от дома №109 на ул. Красный Текстильщик до дома №63 на ул. Антона Петрова.

Напомним, до 8 марта ограничено движение по правой полосе нечетной стороны улицы Антона Петрова, от Малаховского кольца до Антона Петрова, 215 из-за аварии на самотечном канализационном коллекторе.

Взято отсюда