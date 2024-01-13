В Барнауле приступают к демонтажу елок и снежных городков

14 января в Барнауле специалисты МБУ «Автодорстрой» приступят к работам по демонтажу елки и снежного городка на главной городской новогодней локации – площади Сахарова.

Дорожной службе предстоит разобрать искусственную хвою и демонтировать 12 ярусов металлоконструкций. В разобранном виде главный праздничный атрибут будет храниться на складе до следующего Нового года.

Кроме того, стали известны сроки работ по демонтажу новогодних елок и городков в районах города.

В Индустриальном районе с 15 января приступят к демонтажу снежных городков в парке спорта А.Смертина, микрорайоне Новосиликатный. В этот же день начнется демонтаж праздничной елки во Власихе. Cпециалисты подрядной организации демонтируют новогодние уличные конструкции, декоративные световые архитектурные формы и новогоднюю районную елку. Завершить работы планируется до 19 января.

Также с 15 января в Октябрьском районе специалисты приступят к демонтажу снежного городка на площади перед зданием по ул. Германа Титова, 9. Разобрать световые конструкции и новогоднюю районную елку планируют до 21 января.

А в Ленинском районе работы по демонтажу новогоднего оформления начнутся 16 января, в поселке Научный городок – 19 января.

С 14 января запланирован демонтаж новогодних городков в селе Лебяжьем и микрорайоне Затон Центрального района, на 15 января – в поселке Южный.

Работать продолжит лишь снежный городок на улице Мало-Тобольской. Решение о закрытии площадки примут позже, исходя из погодных условий.

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