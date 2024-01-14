В Барнауле приступили к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова

Дорожной службе предстоит разобрать искусственную хвою и демонтировать 12 ярусов металлоконструкций. В разобранном виде главный праздничный атрибут будет храниться на складе до следующего Нового года.

Нестабильные погодные условия влияют на безопасность проведения работ по демонтажу и сроки их завершения.

Снежный городок на улице Мало-Тобольской остается открытым и продолжит радовать горожан. Решение о закрытии площадки примут позже, исходя из погодных условий.

Взято отсюда.

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