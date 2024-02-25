Автомобиль оснащен большим количеством дополнительный функций, в том числе феном для обогрева салона. Также его салон окрашен в оранжевый цвет

В Барнауле продают автомобиль Li L9 2023 года выпуска за 6,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте Drom.

У автомобиля бензиновый двигатель гибрид объемом 1,5 литра и мощностью 449 лошадиных сил, коробка передач – автомат.

У автомобиля максимальная комплектация. Машина оснащена аудиосистемой класса хай-энд, пятью мониторами, проекцией с функцией распознавания предметов, 21 динамиком. Также у автомобиля кресла с подогревом и функцией массажа.

Кроме того, у иномарки 11 камер, доводчик дверей, фен для обогрева салона.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за 12 млн рублей продают мощный Range Rover с панорамной крышей.

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