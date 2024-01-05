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В Барнауле продают BMW в редком цвете Monte Carlo Blau

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У автомобиля бензиновый двигатель объемом 4,4 литра и мощностью 555 лошадиных сил, руль – левый, коробка передач – автомат

В Барнауле продают автомобиль BMW Х6М в максимальной комплектации за 1,9 млн рублей. Объявление размещено на сайте Drom.

По словам собственника, автомобиль хранили в гараже, поэтому кузов находится “в отличном состоянии”.

“Внешне смотрится очень эффектно. Очень красивый, редкий цвет Monte Carlo Blau”, – говорится в описании.

Владелец уверяет, что автомобиль находится в отличном техническом состоянии. В салоне транспортного средства черный потолок.

Автомобиль оснащен подогревом сидений, проекцией на лобовое стекло, парктрониками, камерой кругового обзора. Также у машины есть люк и багажник с электроприводом.

Ранее сообщалось, что в Барнауле почти за 9 млн рублей продают Infiniti QX80 мощностью 405 “лошадей.

Взято отсюда

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