В квартире выполнен уникальный дизайн с использованием камня и деревянных деталей, напоминающий стилистику пивного бара

В Барнауле продают необычную двухкомнатную двухуровневую квартиру на улице Молодежной. Объявление размещено на сайте “Авито”. Цена объекта составляет 11,1 млн рублей, площадь – 87,6 “квадратов”.

В квартире есть джакузи, сауна и небольшая мансарда. Практически вся мебель и техника остаются новым жильцам.

Хозяин отметил, что готов обменять свою недвижимость на квартиру в Москве.

Ранее сообщалось, что в Барнауле рядом с бором продают квартиру с панно и колоннами за 18 млн рублей.

Взято отсюда