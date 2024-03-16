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Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле продают двухуровневую квартиру с сауной и мансардой

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В квартире выполнен уникальный дизайн с использованием камня и деревянных деталей, напоминающий стилистику пивного бара

В Барнауле продают необычную двухкомнатную двухуровневую квартиру на улице Молодежной. Объявление размещено на сайте “Авито”. Цена объекта составляет 11,1 млн рублей, площадь – 87,6 “квадратов”.

В квартире есть джакузи, сауна и небольшая мансарда. Практически вся мебель и техника остаются новым жильцам.

Хозяин отметил, что готов обменять свою недвижимость на квартиру в Москве.

Ранее сообщалось, что в Барнауле рядом с бором продают квартиру с панно и колоннами за 18 млн рублей.

Взято отсюда

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