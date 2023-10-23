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В Барнауле продают коллекцию марок за 15 млн рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Продажа марок Фото: Авито

Интересный товар выставили на продажу на одном из популярных сайтов объявлений. Большую коллекцию марок барнаулец готов подать за баснословную сумму денег

Житель Барнаула продает большую коллекцию почтовых марок. Объявление размещено на сайте “Авито”. Собственник оценил свой товар в 15 млн рублей.

Продавец отметил, что собирал коллекцию длительное время.

“Собиралась коллекция поколениями. Начиная моим дедом. Заканчивая мной”, – говорится в описании.

При этом автор добавил, что у марок состояние новых.

Ранее сообщалось, что в Барнауле продают зубы динозавра за полмиллиона рублей.

Источник

город горняк
горняк локтевский

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