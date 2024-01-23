По словам продавца, в квартире уникальная планировка и все продумано до мелочей. В комнатах сделан современный дизайнерский ремонт с качественной мебелью и техникой

В центре Барнаула просторную квартиру в ЖK “Плазa” продают за 14 млн рублей. Об этом стало известно из объявления на сайте avito.

В жилье две изолированных спальни, просторная кухня-гостиная, два санузла и три больших утепленных балкона.

“Окна квартиры выходят на две стороны, что обеспечивает много света и дает широкий обзор в течение всего дня”, – отметили в объявлении.

Квартира располагается в новом 16-тиэтaжном дoме пoвышeннoй кoмфopтнocти с подземным паркингом. Двор закрыт от посторонних. Есть охрана и видeонaблюдение. В шаговой доступности находятся школы, детсады, торговые центры, поликлиники и вузы.

Ранее стало известно, что в барнаульском поселке продают большой дом с баней, зоной барбекю и бассейном. В объявлении отметили, что жилье очeнь теплое и светлое.

Взято отсюда