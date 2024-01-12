По словам собственника, кузов авто весь в родной краске. Машина попадала в ДТП, но повреждений не получала. Владелец подчеркивает, что не жалел денег на обслуживание и выбирал качественные запчасти

В Барнауле коричневый Infiniti FX37 в комплектации Primium + Navi продают за 2,45 млн рублей. Объявление об этом опубликовали на сайте drom.

“Коричневый цвет кузова на черном салоне! Шикарный цвет кузова – меняется в зависимости от ясности погоды на баклажан, коричневый, темно-коричневый и черный”, – пишет продавец.

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