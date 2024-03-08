В Барнауле продлили ограничение движения на участке улицы Антона Петрова

Фото: Росводоканал Барнаул

Ремонт планировали завершить 8 марта, однако объем работ оказался больше, чем предполагали, поэтому сроки отложили на сутки

В Барнауле продолжают ремонт канализационного коллектора на улице Антона Петрова, сообщает Росводоканал Барнаул в Telegram -канале.

Так, специалисты столкнулись с необходимостью перекладки большей протяженности трубопровода, чем ранее планировали.

Таким образом, срок окончания работ перенесли на сутки до 24.00 9 марта.

В связи с этим правая полоса нечетной стороны улицы Антона Петрова – от Малаховского кольца до Антона Петрова, 215 – остается перекрытой.

Напомним, что авария на канализации на улице Антона Петрова случилась 5 марта.

Взято отсюда.

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