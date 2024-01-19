Комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула совместно районными комитетами регулярно проводятся рейдовые мероприятия по обследованию прилегающих территорий предприятий потребительского рынка и промышленности.

В течение недели обследованы более 300 предприятий потребительского рынка по проспектам Ленина, Социалистическому, Комсомольскому, Красноармейскому, улицам Пионеров, 80 Гвардейской Дивизии и др.

В ходе объездов выявлены замечания по несвоевременной и некачественной уборке прилегающих территорий от наледи по следующими адресам:

– пр-кт Ленина, 195 (узбекская кухня «Андижан», диагностика и ремонт форсунок, магазин «Будущая мама», ООО «Руно» и другие предприятия торговли расположенные по данному адресу);

– пр-кт Ленина, 193 (студия красоты «Beauty Zone»);

– пр-кт Ленина 191 (студия печати «Манго», парикмахерская, Vapeshop 1730);

– пр-кт Ленина 187 (магазин «Ярче», магазин «Табак»);

– пр-кт Комсомольский, 83, 87 (супермаркет «Ярче», магазин бытовой химии и косметики «SuperMag), пекарня);

– пр-кт Красноармейский 69Б (ТЦ «Красноармейский»);

– пр-кт Социалистический, 59, 105, 107 (магазин «Красное&Белое», ООО АлтайТорг «Заправка», студия красоты «Де-виль», парикмахерская «Зимняя вишня», магазин дымной индустрии «Бери дыми»).

Всем предприятиям потребительского рынка рекомендовано незамедлительно приступить к очистке прилегающих территорий от наледи и обработке противогололедными средствами.

Устранение данных замечаний, находится на постоянном контроле в комитете города.

Обращаем внимание руководителей предприятий потребительского рынка и промышленности, что согласно статьи 67 Правил благоустройства необходимо принимать своевременно меры по борьбе со снежными заносами в зимний период, ежедневно до 08.00 час., проводить работы по очистке от снега территорий предприятий (входные узлы, парковочные карманы и т.д.) и прилегающих к ним территорий в соответствии со статьей 87 Правил благоустройства.

Согласно статье 87 Правил благоустройства города размер прилегающей территории для объектов предприятий торговли – 15 метров от границ земельных участков, которые сформированы в соответствии с федеральным законодательством.

В соответствии с Правилами благоустройства вывоз снежных валов и куч осуществляется лицами, проводившими работы по укладыванию снега, в течение девяти дней с момента окончания снегопада.

Взято отсюда