В Барнауле продолжается очистка улиц и дорог от снега

Из-за обрушившихся на краевую столицу снегопадов в круглосуточном режиме активную работу продолжает снегоуборочная техника
“Автодорстрой” из-за непрекращающихся снегопадов работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщают на сайте администрации города Барнаула.
2 января в краевой столице работает 110 дорожных рабочих и 92 единицы техники. Особое внимание уделяется очистке остановок и подходов к пешеходным переходам.
В первые числа января с дорог и тротуаров вывезено около 10 тысяч кубических метров снега.
Сегодня в ночь ожидается резкое понижение температуры воздуха. Это приведет к промерзанию покрытий улично-дорожной сети. В городской администрации уточнили, что будет проведена противогололедная обработка.
В ночную смену состояние дорог продолжит поддерживать 131 единица техники.
Взято отсюда