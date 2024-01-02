В Барнауле продолжается очистка улиц и дорог от снега

Из-за обрушившихся на краевую столицу снегопадов в круглосуточном режиме активную работу продолжает снегоуборочная техника

“Автодорстрой” из-за непрекращающихся снегопадов работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщают на сайте администрации города Барнаула.

2 января в краевой столице работает 110 дорожных рабочих и 92 единицы техники. Особое внимание уделяется очистке остановок и подходов к пешеходным переходам.

В первые числа января с дорог и тротуаров вывезено около 10 тысяч кубических метров снега.

Сегодня в ночь ожидается резкое понижение температуры воздуха. Это приведет к промерзанию покрытий улично-дорожной сети. В городской администрации уточнили, что будет проведена противогололедная обработка.

В ночную смену состояние дорог продолжит поддерживать 131 единица техники.

Взято отсюда