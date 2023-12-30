Сегодня, 30 декабря, сотрудником Управления по делам ГОЧС г. Барнаула совместно с представителем администрации Центрального района и сотрудником территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы проведены рейдовые мероприятия по профилактике пожарной безопасности. Участники рейдового мероприятия напомнили домовладельцам Центрального района о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, а также вручили тематические памятки о соблюдении противопожарных мероприятий при устройстве печей и дымоходов, при пользовании газовым оборудованием и электрическими приборами.

Также рейдовые мероприятия по профилактике пожарной безопасности проведены в Октябрьском и Железнодорожном районах.

Профилактические мероприятия направлены на повышение уровня пожарной безопасности объектов жилого сектора.

Управление по делам ГОЧС г. Барнаула напоминает жителям:

– регулярно очищайте дымоход;

– не выбрасывайте незатушенные золу и угли вблизи строений.

– следите за состоянием электропроводки

– не допускайте перегрузки электрических сетей мощными потребителями;

– не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами;

– соблюдайте правила безопасного использования газа в быту;

– своевременно заключайте договоры на техобслуживание газового оборудования, проводите его регулярную проверку.

Взято отсюда