В Барнауле продолжают обновлять парк «Юбилейный»
21 октября в Барнауле перед главным входом в парк «Юбилейный» со стороны улицы Малахова установили 4 информационных стенда.
В мэрии города отметили, что это сделано для удобства граждан. На двух из них размещена историческая справка, а также схема парка и правила поведения на его территории. В вечернее время стенды подсвечиваются.
Средства на изготовление стендов выделили из городского бюджета.
Ранее, чтобы придать входной группе завершенный вид, на входе были установлены объемные световые буквы «Парк Юбилейный».
В целом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» второй этап благоустройства парка «Юбилейный» завершен. Накануне подрядная организация завершила установку туалетного модуля. Кроме того, в этом году сделали пешеходные дорожки и велобеговую – протяженностью 3,6 км. Смонтировали освещение и видеонаблюдение. Высажено более 250 деревьев.
В центре Барнаула приступили к демонтажу букв «Барнаул – город орденоносный» с крыши жилого дома
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Взято отсюда