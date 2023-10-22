В Барнауле продолжают обновлять парк «Юбилейный»

21 октября в Барнауле перед главным входом в парк «Юбилейный» со стороны улицы Малахова установили 4 информационных стенда.

В мэрии города отметили, что это сделано для удобства граждан. На двух из них размещена историческая справка, а также схема парка и правила поведения на его территории. В вечернее время стенды подсвечиваются.

Средства на изготовление стендов выделили из городского бюджета.

Ранее, чтобы придать входной группе завершенный вид, на входе были установлены объемные световые буквы «Парк Юбилейный».

В целом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» второй этап благоустройства парка «Юбилейный» завершен. Накануне подрядная организация завершила установку туалетного модуля. Кроме того, в этом году сделали пешеходные дорожки и велобеговую – протяженностью 3,6 км. Смонтировали освещение и видеонаблюдение. Высажено более 250 деревьев.

В центре Барнаула приступили к демонтажу букв «Барнаул – город орденоносный» с крыши жилого дома

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Взято отсюда