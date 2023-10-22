22.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Здоровье
В Волчихинском районе после капитального ремонта открылась поликлиника ЦРБ
Здоровье
Усть-Пристанской Центральной районной больнице исполнилось 100 лет
Здоровье
Алтайские ученые разработали тест-систему для выявления онкогенного ВПЧ
Здоровье
До +15 градусов ожидается в Алтайском крае 21 октября
Здоровье
Какие фрукты поднимают иммунитет
Новости Алтай
Ученые создают хаб для изучения климата Алтайского края и двух соседних регионов

Коллекция категорий

Бизнес221 Новости
Здоровье487 Новости
Новости Алтай2249 Новости
Новости Горняк237 Новости
Образование251 Новости
Общество496 Новости
Объявления82 Новости
Политика472 Новости
Спорт272 Новости
Платим за интересные новости!

В Барнауле продолжают обновлять парк «Юбилейный»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

21 октября в Барнауле перед главным входом в парк «Юбилейный» со стороны улицы Малахова установили 4 информационных стенда.

В мэрии города отметили, что это сделано для удобства граждан. На двух из них размещена историческая справка, а также схема парка и правила поведения на его территории. В вечернее время стенды подсвечиваются.

Средства на изготовление стендов выделили из городского бюджета.

Ранее, чтобы придать входной группе завершенный вид, на входе были установлены объемные световые буквы «Парк Юбилейный».

В целом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» второй этап благоустройства парка «Юбилейный» завершен. Накануне подрядная организация завершила установку туалетного модуля. Кроме того, в этом году сделали пешеходные дорожки и велобеговую – протяженностью 3,6 км. Смонтировали освещение и видеонаблюдение. Высажено более 250 деревьев.

В центре Барнаула приступили к демонтажу букв «Барнаул – город орденоносный» с крыши жилого дома

>

горняк

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости