В Барнауле продолжают работы на канализационном коллекторе

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Не исключено, что может понадобиться полное ограничение проезжей части, но пока перекрыто движение по правой полосе нечетной стороны улицы Антона Петрова

Сотрудники “Росводоканал Барнаул” продолжают устранять повреждение на самотечном канализационном коллекторе диаметром 600 мм. Они установили оборудование для перекачки стоков, сообщили в компании.

Сейчас ограничено движение транспорта по правой полосе нечетной стороны улицы Антона Петрова, от Малаховского кольца до Антона Петрова, 215. Не исключено, что может понадобиться и полное перекрытие проезжей части.

Директор по производству “Росводоканал Барнаул” Дмитрий Власов отметил, что работы запланированы до 8 марта включительно, но специалисты стараются уложиться раньше срока.

Взято отсюда.

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