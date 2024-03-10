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В Барнауле продолжаются рейды по обеспечению правил пожарной безопасности в домах частного сектора

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В Барнауле продолжаются рейды по обеспечению правил пожарной безопасности в домах частного сектора

В Барнауле продолжаются рейды по обеспечению правил пожарной безопасности в домах частного сектора

10 марта специалистами городского управления по делам ГОЧС с участием представителя администрации Центрального района и сотрудника 1 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю проведены рейдовые мероприятия по профилактике пожарной безопасности в частном секторе Центрального района по улицам: Никитина, Анатолия, Короленко.

​Основным направлением данного рейда являлись инструктажи по правильной эксплуатации печного отопления и газового оборудования, а также соблюдение пожарной безопасности при пользовании бытовыми газовыми приборами.

​Аналогичные рейдовые мероприятия с участием сотрудников госпожнадзора МЧС России и представителей администраций районов проводились в частном секторе Индустриального (с. Власиха), Железнодорожного (МКД – м-н «Локомотивный»), Ленинского (п.Казенная Заимка), Октябрьского (ул. Союза Республик) районов города.

В ходе рейдов охвачено более 100 домовладений, проведен 101 инструктаж, вручено 139 памяток по противопожарной тематике.

Управление по делам ГОЧС г.Барнаула напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании газа и газовых приборов в быту, правильной эксплуатации печей и нагревательных электроприборов.

При возникновении пожара необходимо:

незамедлительно вызвать пожарную охрану (01 или с мобильного 101, 112);

организовать эвакуацию детей, пожилых людей, инвалидов, личных вещей;

по возможности перекрыть подачу электроэнергии и газа, принять меры к тушению пожара.

Взято отсюда

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