10 марта специалистами городского управления по делам ГОЧС с участием представителя администрации Центрального района и сотрудника 1 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю проведены рейдовые мероприятия по профилактике пожарной безопасности в частном секторе Центрального района по улицам: Никитина, Анатолия, Короленко.

​Основным направлением данного рейда являлись инструктажи по правильной эксплуатации печного отопления и газового оборудования, а также соблюдение пожарной безопасности при пользовании бытовыми газовыми приборами.

​Аналогичные рейдовые мероприятия с участием сотрудников госпожнадзора МЧС России и представителей администраций районов проводились в частном секторе Индустриального (с. Власиха), Железнодорожного (МКД – м-н «Локомотивный»), Ленинского (п.Казенная Заимка), Октябрьского (ул. Союза Республик) районов города.

В ходе рейдов охвачено более 100 домовладений, проведен 101 инструктаж, вручено 139 памяток по противопожарной тематике.

Управление по делам ГОЧС г.Барнаула напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании газа и газовых приборов в быту, правильной эксплуатации печей и нагревательных электроприборов. При возникновении пожара необходимо: незамедлительно вызвать пожарную охрану (01 или с мобильного 101, 112); организовать эвакуацию детей, пожилых людей, инвалидов, личных вещей; по возможности перекрыть подачу электроэнергии и газа, принять меры к тушению пожара.

Взято отсюда