5 января сотрудниками Управления по делам ГОЧС г. Барнаула, дознавателями ОНД и ПР по районам города проведены рейдовые мероприятия по профилактике пожарной безопасности в частном секторе ул. Пролетарская, Интернациональная, Никитина, пер. Металлургический, Малый Прудской, Революционный, пр-д Сельский Центрального района, с. Власиха Индустриального района, п. Казенная заимка Ленинского района, ул. пр-д Ростовский Октябрьского района, ТОС Красноармейского микрорайона Железнодорожного района.

В ходе рейдовых мероприятий с домовладельцами проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования, правилам использования пиротехнических средств. Были вручены памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб.

Управление по делам ГОЧС г.Барнаула напоминает:

Перед запуском фейерверков необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюдать следующие правила безопасности:

– хранить и переносить петарды надо только в упаковке;

– перед тем как зажечь фитиль, необходимо точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы;

– нельзя направлять фейерверки в сторону людей;

– если петарда не сработала, не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;

– не запускайте фейерверки во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огражденных территориях;

– не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

Применять пиротехническое изделие необходимо на расстоянии 20 м. от домов, деревьев, находиться разрешается за пределами опасной зоны, указанной в инструкции, но не менее 20 м. Не рекомендуется использовать пиротехнику при ветре 5 м/с и более.

Использование пиротехнических изделий запрещается:

– в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах, балконах и лоджиях;

– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

– на сценических площадках при проведении мероприятий.

Соблюдение данных правил позволит избежать неприятностей в новогодние праздники!

При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить в службу пожарной охраны по телефону – 01(с мобильного телефона – 101) или по единому телефону вызова экстренных оперативных служб – 112.

Взято отсюда