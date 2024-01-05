В Барнауле продолжаются занятия по проекту «Зимний дворовый инструктор»

Жители Барнаула могут посетить бесплатные тренировки в рамка проекта «Зимний дворовый инструктор».

В мэрии города напомнили, что занятия проводятся два-три раза в неделю во всех районах краевой столицы под руководством опытных инструкторов. Тренеры обучают зимним видам спорта, в том числе игровым, проводят городские турниры, уделяют внимание общефизической подготовке подростков.

В январе в работе проекта задействовано десять спортивных площадок. Чтобы стать участником бесплатной тренировки, нужно прийти на одну из площадок согласно действующему расписанию. Площадки проекта будут работать по графику и в новогодние выходные.

Адреса и графики работ площадок в январе можно посмотреть на интерактивной карте.

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