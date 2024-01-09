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В Барнауле прогремел странный раскат грома с “молниями”

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В Барнауле прогремел странный раскат грома с "молниями"

Фото: pexels.com

Горожане спорят, что произошло. Многие не удивляются, что это могла быть гроза, другие уверены, что причина раскатов техногенная

Вечером 8 января в Барнауле будто прогремел раскат грома и сверкнула яркая вспышка, что навело горожан на мысль о грозе. Это обсуждают подписчики Telegram-канала ” Инцидент Барнаул “.

Полчаса назад над Барнаулом дважды сверкала молния и гремел раскат грома! Ребята, я все могу понять, люблю грозу, но 8 января?! Да, торжество природы и разгул погоды! Молния сверкала ярко!” – говорится в сообщении канала.

В поддержку природной версии шума и вспышки комментаторы приводят то, что это было видно в разных частях города и даже в окрестностях. Другие же уверены, что произошло замыкание на линии электропередачи.

При этом о похожих раскатах сообщают жители Бийска и Бийского района.

Гроза сейчас самая настоящая в Бийском районе, живу в поселке, стою у окна и думаю, завтра как на работу уехать? У нас тут ливень, молния была и ветер такой, как бы дом не унесло“, – поделилась переживаниями одна из подписчиц.

Впрочем, по прогнозу краевого Гидрометцентра в Алтайском крае грозы не ожидалось, но дожди с мокрым снегом синоптики обещали. Днем 9 января прогнозируется похолодание .

Взято отсюда.

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