В Барнауле проходят первые в 2024 году ярмарки выходного дня

2 марта в Барнауле стартовал сезон весенних продовольственных ярмарок.
Свою продукцию представляют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города и районов Алтайского края. Горожане могут купить со скидкой качественные алтайские продукты: мясо, колбасные, мясные и рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и другое.
Торговые площадки до 14:00 во всех районах:
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