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В Барнауле проходят первые в 2024 году ярмарки выходного дня

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В Барнауле проходят первые в 2024 году ярмарки выходного дня

2 марта в Барнауле стартовал сезон весенних продовольственных ярмарок.

Свою продукцию представляют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города и районов Алтайского края. Горожане могут купить со скидкой качественные алтайские продукты: мясо, колбасные, мясные и рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и другое.

Торговые площадки до 14:00 во всех районах:

  • Железнодорожный район – проспект Ленина, 71;
  • Индустриальный район – улица Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
  • Ленинский район – улица Попова, 86 (площадь Народная);
  • Октябрьский район – улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный район – проспект Красноармейский, 36, улица Чайковского, 21а.

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    Взято отсюда.

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