В Барнауле проходят рейды по профилактике пожарной безопасности

В период новогодних праздников очень часто происходят пожары из-за неосторожности или невнимательности. В связи с этим 2 января специалисты ГОЧС Барнаула совместно с сотрудниками ГУ МЧС провели профилактические рейды.

Мероприятия прошли на территории частного сектора Октябрьского района. С домовладельцами провели инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования, напомнили правила использования пиротехнических средств, вручили памятки с правилами и телефонами экстренных служб.

Управление по делам ГОЧС Барнаула напоминает:

Перед запуском фейерверков необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюдать следующие правила безопасности:

хранить и переносить петарды надо только в упаковке;

перед тем как зажечь фитиль, запускающий точно должен знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы;

нельзя направлять фейерверки в сторону зрителей;

если петарда не сработала, не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;

не запускайте фейерверки во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огражденных территориях;

не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

Применять пиротехническое изделие необходимо на расстоянии 20 м. от домов, деревьев, находиться разрешается за пределами опасной зоны. Указанной в инструкции, но не менее 20 м. Не рекомендуется использовать пиротехнику при ветре 5 м/с и более.

Использование пиротехнических изделий запрещается:

в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах, балконах и лоджиях;

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

на сценических площадках при проведении мероприятий.

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Взято отсюда.

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