В Барнауле проходят рейды по профилактике пожарной безопасности

В период новогодних праздников очень часто происходят пожары из-за неосторожности или невнимательности. В связи с этим 2 января специалисты ГОЧС Барнаула совместно с сотрудниками ГУ МЧС провели профилактические рейды.
Мероприятия прошли на территории частного сектора Октябрьского района. С домовладельцами провели инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования, напомнили правила использования пиротехнических средств, вручили памятки с правилами и телефонами экстренных служб.
Управление по делам ГОЧС Барнаула напоминает:
Перед запуском фейерверков необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюдать следующие правила безопасности:
Применять пиротехническое изделие необходимо на расстоянии 20 м. от домов, деревьев, находиться разрешается за пределами опасной зоны. Указанной в инструкции, но не менее 20 м. Не рекомендуется использовать пиротехнику при ветре 5 м/с и более.
Использование пиротехнических изделий запрещается:
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Взято отсюда.
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