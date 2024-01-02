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В Барнауле проходят рейды по профилактике пожарной безопасности

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В Барнауле проходят рейды по профилактике пожарной безопасности

В период новогодних праздников очень часто происходят пожары из-за неосторожности или невнимательности. В связи с этим 2 января специалисты ГОЧС Барнаула совместно с сотрудниками ГУ МЧС провели профилактические рейды.

Мероприятия прошли на территории частного сектора Октябрьского района. С домовладельцами провели инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования, напомнили правила использования пиротехнических средств, вручили памятки с правилами и телефонами экстренных служб.

Управление по делам ГОЧС Барнаула напоминает:

Перед запуском фейерверков необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюдать следующие правила безопасности:

  • хранить и переносить петарды надо только в упаковке;
  • перед тем как зажечь фитиль, запускающий точно должен знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы;
  • нельзя направлять фейерверки в сторону зрителей;
  • если петарда не сработала, не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;
  • не запускайте фейерверки во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огражденных территориях;
  • не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

    • Применять пиротехническое изделие необходимо на расстоянии 20 м. от домов, деревьев, находиться разрешается за пределами опасной зоны. Указанной в инструкции, но не менее 20 м. Не рекомендуется использовать пиротехнику при ветре 5 м/с и более.

    Использование пиротехнических изделий запрещается:

  • в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах, балконах и лоджиях;
  • на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;
  • на сценических площадках при проведении мероприятий.

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    Взято отсюда.

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