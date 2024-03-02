В Барнауле проходит выставка подлинных артефактов из зоны СВО

В Алтайском краеведческом музее открылась выставка экспонатов из зоны СВО. Предметы живой истории передали музейщикам участники специальной военной операции. Всего барнаульцы и гости города смогут увидеть 94 артефакта. Это знаки различия, униформа, защитное снаряжение российских военнослужащих, боеприпасы, фрагмент реактивного снаряда системы HIMARS.

Собрание принадлежит Военно-историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ (Санкт-Петербург). Вещи бойцов привезены из зоны активных боевых действий.

Выставку открыл концерт ансамбля песни и танца культурного центра Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Его солисты участвовали в командировках на территорию СВО, имеют боевой опыт.

Посмотреть вещи солдат и офицеров можно в Барнауле до 17 ноября по адресу пр. Красноармейский, 28.

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