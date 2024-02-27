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В Барнауле прохожих напугал полуголый парень с окровавленным ножом

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В Барнауле прохожих напугал полуголый парень с окровавленным ножом

Молодой человек с ножом Фото: "Инцидент Барнаул"

Как рассказывают барнаульцы, около дома молодого человека стоит скорая помощь и полиция. Не исключено, что произошло преступление

В Барнауле днем 27 февраля по улице Матросова бежал полуголый молодой человек с ножом в руке, сообщила в Telegram-канале “Инцидент Барнаул” одна из прохожих.

Странного парня с ножом в крови заметили недалеко от лицея №3.

“Гнался за другим молодым человеком, тот тоже только в шортах, олимпийке и носках был”, – рассказала горожанка.

В комментариях сообщили, что в итоге он добежал до моста на Новом рынке. Нашлись и те, кто опознал мужчину, – около его дома сейчас скорая помощь и полиция.

Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, молодой человек задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

Взято отсюда

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