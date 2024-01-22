В Барнауле пройдет ХVI открытый фестиваль молодежных команд «Кубок Молодого избирателя – 2024»

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Одним из самых ярких мероприятий Месячника молодого избирателя в Алтайском крае является ежегодный фестиваль молодежных команд «Кубок Молодого избирателя». И этот год не станет исключением! ХVI открытый фестиваль молодежных команд «Кубок Молодого избирателя – 2024» пройдет 16 февраля на площадке Барнаула.

Организаторы уже ведут подготовку к масштабному событию и принимают заявки от команд. К участию в фестивале приглашаются команды от образовательных учреждений, сборные команды учащихся, работающей молодежи в возрасте до 35 лет. Оргкомитет принимает заявки до 10 февраля 2024 года.

Выступления команд будет оценивать жюри фестиваля. По итогам фестиваля будут определены победители и призеры, занявшие 1, 2, 3 места, а также победители в номинациях: «Лучшая шутка Фестиваля», «Лучший видеоролик», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль».

Справка. Фестиваль проводится Избирательной комиссией Алтайского края совместно с администрацией города Барнаула, при содействии официальной лиги международного союза КВН «Барнаульская», Краевого государственного автономного учреждения «Краевой дворец молодёжи» и образовательных организаций Алтайского края.

Взято отсюда.

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