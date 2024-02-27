В Барнауле пройдет крупный бизнес-форум. От идеи в провинции до мирового влияния

Совсем скоро Барнаул станет площадкой для очень значимого события в мире предпринимательства на Алтае
29 февраля (четверг) пройдет крупнейший бизнес-форум региона, который соберет более 500 гостей, действующих предпринимателей, собственников и управленцев бизнеса со всего региона.
Основная цель этого масштабного мероприятия – объединение людей, обмен реальным опытом и получение новых знаний от признанных лидеров своих отраслей.
Важно отметить, что форум предлагает не только теоретические знания, но и практические инструменты для роста бизнеса. Каждый участник сможет найти что-то полезное для себя и применить это в своей деятельности.
Форум станет отличной возможностью для участников познакомиться друг с другом, обменяться контактами и идеями, найти потенциальных партнеров для совместных проектов.
Особое внимание будет уделено выступлениям восьми приглашенных спикеров, каждый из которых – настоящий эксперт в своей области.
Среди них – Валерий Покорняк (основатель холдинга “Алтан” и бренда макарон “Granmulino”), Алексей Курелёнок (основатель проектов “Barnaul 22” и “Man from Siberia”), Дмитрий Линьков, стоящий за популярным брендом “Dimmy Yammy”, Станислав Кадров (сеть кофеен FreeMan’s, Центральная кофейня), Андрей Яковлев (основатель холдинга и сети хоз.маркетов “Агроном”), Алина Крайнова (основатель сети магазинов “Krainova.shop”), Айнура Субханкулова (свадебный организатор, топ 3 лучших агентств Сибири и Дальнего Востока, создатель масштабных проектов с высокими чеками), Алла Гефке (владелец и идейный вдохновитель кондитерской премиум-класса, более 10 лет на рынке).
Каждый спикер поделится с участниками не только своими успехами, но и теми трудностями, которые ему довелось преодолеть на пути своего развития.
Крупнейший бизнес-форум Алтайского края станет не просто событием в календаре предпринимателей, но и ключевым моментом в развитии бизнеса региона.
А мы с нетерпением ждем встречи с будущими лидерами и новыми возможностями!
Подробная информация на официальном сайте форума.
Генеральным спонсором бизнес-форума выступает “Сибирь-авто” – ваш верный партнер в мире цивилизованных автомобильных сделок.
*При употреблении термина “Крупнейший” были использованы данные анализа сервисов сети Интернет и других ресурсов по критерию масштабности иных аналогичных мероприятий в регионе с 2020 года.
LjN8KZ132
Рекламодатель: ООО “Ман фром сибериа”, ИНН 0400017707
Взято отсюда