В Барнауле пройдет мастер-класс по игре на гуслях

8 января в 12.00 в выставочном зале Алтайского государственного Дома народного творчества пройдет мастер-класс по игре на редких музыкальных инструментах.

Экспресс-уроки игры на гуслях, виброфоне и других проведет народный мастер Алтайского края Александр Гнездилов.

Также в Доме народного творчества продолжает работать выставка «Алтай новогодний», где представлены 215 экспонатов декоративно-прикладного творчества, информирует региональное Минкультуры.

Вход на мастер-класс и выставку свободный.

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Взято отсюда.

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