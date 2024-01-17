Палки для занятий предоставят бесплатно

20 января в барнаульском парке «Изумрудный» пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе. Его проведет участница Олимпийских игр в Сочи, мастер спорта по лыжным гонкам Ольга Сементина (Кузюкова), сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

— В визит-центре парка расскажут теорию, а практика будет на свежем воздухе. Палочки для занятия предоставят активисты Совета ТОС микрорайона Поток, — говорится в сообщении.

Вход для всех желающих свободный. Начало — в 12:00.

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17.01.2024