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В Барнауле пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе — его проведет участница олимпиады в Сочи

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Палки для занятий предоставят бесплатно

В Барнауле пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе — его проведет участница олимпиады в Сочи

20 января в барнаульском парке «Изумрудный» пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе. Его проведет участница Олимпийских игр в Сочи, мастер спорта по лыжным гонкам Ольга Сементина (Кузюкова), сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

— В визит-центре парка расскажут теорию, а практика будет на свежем воздухе. Палочки для занятия предоставят активисты Совета ТОС микрорайона Поток, — говорится в сообщении.

Вход для всех желающих свободный. Начало — в 12:00.

Взято Источник
17.01.2024

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