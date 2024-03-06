В Барнауле пройдет персональная выставка одного из самых популярных живописцев Алтая

7 марта в 14 часов в Государственном художественном музее Алтайского края (улица Максима Горького, 16) откроют персональную выставку заслуженного художника России Василия Куксы «Алтай – души моей исток» , посвященную 60-летию художника. Экспозицию составят 30 произведений живописи , большинство из которых написано в последние пять лет.

Как пояснили в музее , это вторая выставка известного алтайского художника в Государственном художественном музее Алтайского края. Василий Кукса сегодня является одним из самых популярных живописцев Алтая. Художник побывал во многих уголках мира, писал природу стран Европы и Азии, проехал Россию от западной до восточной границы. Зритель на выставке увидит работы, созданные в Барнауле, Санкт-Петербурге, Крыму, Владивостоке, Франции и Италии, а также в других уголках нашей планеты. Большинство произведений посвящено природе Горного Алтая, месту, наиболее любимому художником. Работы мастера обладают живописной выразительностью и эстетической привлекательностью. Художественные образы олицетворяют гармоничное сосуществование человека и окружающего мира, отражая душевное спокойствие автора.

Одной из центральных работ экспозиции стала картина «Над Парижем (Вид с Нотр-Дам де Пари)», представляющая собой панорамный вид с высоты птичьего полета на историческую часть города с Эйфелевой башней вдали.

Экспозиция будет работать до конца марта .

Фото: Государственный художественный музей Алтайского края

Взято отсюда.

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