В Барнауле пройдет первый чемпионат Алтайского края по сбору «географических» паззлов

14 марта на базе Алтайского госуниверситета пройдет первый открытый чемпионат по сборке спилс-карт. Участники на всего региона будут на скорость собирать «мозаики», представляющие собой изображения карт Алтайского края и Российской Федерации.

Что такое спилс-карты?

Спилс-карты — это набор деревянных элементов на магнитной основе, вырезанные в форме административно-территориальных единиц регионов, районов, государств. В сборе эти элементы образуют географические карты.

Название «спилс» происходит от фамилии изобретателя «расчлененных карт» — картографа и гравера Джона Спилсбери. Еще в XVIII веке он придумал прообраз этой географической головоломки. Несколько лет назад в России эта идея, по сути, получила второе рождение.

С 2016 года в рамках федеральной просветительской программы «Знаю Россию — служу Отечеству» производство и распространение спилс-карт служит образовательно-просветительским целям.

Самое распространенное использование спилс-карт — в образовательных целях. Знать взаимное расположение элементов карты может лишь тот, кто достаточно хорошо знает географию страны и региона. Спортивная составляющая — сбор на время — позволяет проверить уровень знаний соревнующихся и определить лучших.

Популяризацией этой интеллектуальной игры в Алтайском крае занимается краевое отделение Русского географического общества.

Первый краевой чемпионат

Чемпионат по скоростной сборке спилс-карт проводится в нашем регионе впервые. Он пройдет 14 марта 2024 года в 12:00 в концертном зале Алтайского госуниверситета. Ожидается, что в состязании примет участие более 200 человек со всего края.

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