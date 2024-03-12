В Барнауле пройдет первый межрегиональный хакатон по медиатехнологиям «MATRIX»

С 12 по 14 марта в городе Барнауле Алтайского края пройдет межрегиональный хакатон по медиатехнологиям «MATRIX». Организатором конкурса является Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22». Мероприятие состоится на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки. Участниками хакатона станут школьники и студенты в возрасте от 12 лет до 21 года. «Хакатон «MATRIX» – это командный конкурс для начинающих специалистов медиасферы, где непрофессиональные операторы, монтажеры, сценаристы сообща работают над кейсами партнеров мероприятия, – рассказывает Тамара Кузюра, заместитель директора Технопарка, – В течение трех дней команды будут трудиться над своим видеопроектом и участвовать в актуальных мастер-классах от специалистов медианаправления. В заключительный день мероприятия конкурсанты презентуют компетентному жюри созданные медиапродукты». Партнерами мероприятия выступают ведущие предприятия и социально – ориентированные организации региона: – «Алтай» – региональная телевизионная и радиовещательная компания в Алтайском крае; – Общество с ограниченной ответственностью «Тонар Плюс»; – Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги; – Парк культуры и отдыха Октябрьского района г. Барнаула «Изумрудный». По итогам хакатона все участники получат сертификаты, победители – дипломы I, II, III степени в трех возрастных группах. #АлтайскийКрай #образование22

Взято отсюда.

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