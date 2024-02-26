В Барнауле пройдет возложение цветов в память о Сталине

Фото: пресс-служба алтайского отделения "Коммунистов России"

В краевой столице организуют акцию памяти в честь Иосифа Сталина. Барнаульцев приглашают принять участие в возложении цветов 2 или 5 марта

В День памяти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в Алтайском крае крайком партии “Коммунисты России” приглашает принять участие в мероприятиях, которые организует “Сталин-Центр” в Барнауле.

Все желающие могут возложить цветы 2 марта с 11.00 до 17.00 и 5 марта с 9.00 до 19.00 по адресу: ул. Профинтерна, 24, офис 11 (цокольный этаж).

Взято отсюда.

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