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В Барнауле произошел пожар на первом этаже автовокзала

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В Барнауле произошел пожар на первом этаже автовокзала

Момент пожара на барнаульском автовокзале Фото: кадр видео управления на транспорте МВД России по СФО

Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. С огнем справились до приезда пожарной охраны

В Барнауле произошел пожар в здании автовокзала. С возгоранием справились сотрудники транспортной полиции, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Очаг возгорания находится в кафе на первом этаже. Огонь охватил потолок, а дым начал распространяться по помещениям.

Это заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции Алтайского ЛУ МВД России старший сержант полиции Михаил Устевицкий и старший сержант полиции Алексей Чегаев. Полицейские незамедлительно отодвинули жалюзи, закрывавшие вход в помещение, и огнетушителями потушили пламя до приезда пожарных.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки.

Происшествие не повлияло на работу автовокзала.

А 2 марта в селе Сростки Бийского района полицейские помогли сотрудникам МЧС при пожаре. Экипаж ДПС заметил возгорание в жилом доме во время патрулирования.

Взято отсюда

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