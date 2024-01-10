Пожарные машины Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

На место были направлены значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, но с огнем на предприятии справились самостоятельно

10 января в Барнауле произошел пожар на территории шинного комбината, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

ЧП произошло днем. В одном из цехов замкнул электродвигатель. На место выдвинулись пожарные, но работники потушили все до их приезда с помощью огнетушителей.

Происшествие обошлось без пострадавших.

9 декабря 2022 года в цеху шинного комбината произошел крупный пожар. Тогда огонь охватил тысячу “квадратов”, что повлекло убытки на сотни миллионов рублей. После происшествия на предприятии появился новый управляющий директор.

В конце 2023 года на предприятиях “ЯШЗ Авиа” и “Нортек” введено внешнее (либо доверительное) управление.

Взято отсюда