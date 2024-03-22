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Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле произошел пожар в здании котельной у предприятия

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Всего с огнем боролся 21 человек и шесть единиц техники МЧС. Из здания пожарные вывели трех человек, обошлось без пострадавших

В Барнауле 22 марта произошел пожар в котельной, сообщили в краевом главке МЧС.

Огонь возник в четырехэтажном кирпичном здании, в котельной, пристроенной к производственному зданию. Общая площадь пожара составила около 80 кв. м.

Из здания эвакуировали трех человек. Пострадавших в происшествии нет.

Причина случившегося еще уточняется.

Ранее в Барнауле пламя охватило гаражный бокс на улице Фурманова.

Взято отсюда

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